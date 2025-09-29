Collegamenti fragili Patrizio Del Nero rilancia | Necessario un traforo verso Bergamo
Dopo l’ennesimo colpo alla viabilità, causato dal masso caduto sulla ferrovia e dalle limitazioni imposte lungo la Statale 36, il sindaco di Morbegno Patrizio Del Nero rompe gli indugi, rilanciando un progetto da tempo confinato alla teoria: “Il sistema di accesso alla Valtellina e alla. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
In questa notizia si parla di: collegamenti - fragili
Nuova intersezione tra via Prampolini e via Conca: più sicurezza e collegamenti per Prato Cesarino. Un intervento atteso e strategico è stato inaugurato questa mattina a Cisterna di Latina: il nuovo incrocio tra via Prampolini e via Conca, fondamentale snodo - facebook.com Vai su Facebook