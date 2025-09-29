Colleferro weekend di controlli nella movida | tre denunce e una sanzione per droga

Roma, 29 set. – Controlli serrati dei Carabinieri della Compagnia di Colleferro per contrastare degrado e illegalità nelle aree della movida. Nel weekend, le verifiche hanno portato a tre denunce e una segnalazione per droga, oltre a numerose sanzioni al codice della strada. I Carabinieri delle stazioni di Carpineto Romano e Gavignano hanno denunciato un cittadino albanese e uno nigeriano, sorpresi privi del permesso di soggiorno. Sempre ieri sera, i militari del Norm hanno segnalato alla Prefettura di Roma un 35enne di Artena, trovato in possesso di una dose di cocaina nei pressi di un bar. Poche ore dopo, gli stessi militari hanno denunciato un 35enne romano, fermato alla guida nella zona della movida con un tasso alcolemico doppio rispetto ai limiti consentiti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

