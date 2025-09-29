Colleferro serata di controlli tra i locali Trovata della droga e delle persone ubriache
Continuano senza sosta le attività dei Carabinieri della Compagnia di Colleferro mirate al contrasto di ogni forma di degrado e illegalità nelle aree della movida.Nel weekend i Carabinieri della Stazione di Carpineto Romano e Gavignano hanno denunciato un cittadino albanese e uno nigeriano poiché. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
In questa notizia si parla di: colleferro - serata
Concerto Istentales – Colleferro, 21 settembre 2025 Una piazza gremita e un’atmosfera speciale hanno accompagnato ieri sera il concerto degli Istentales in Piazza Italia. La serata si è aperta con un dibattito introduttivo che ha visto gli interventi del sinda - facebook.com Vai su Facebook
Undici Daspo Willy nella zona della stazione: giro di vite dei carabinieri tra locali pubblici, controlli e segnalazioni - Dalla guida in stato di ebbrezza allo spaccio di droga, fino al porto di armi: come funziona il provvedimento introdotto dopo l’omicidio di Colleferro ... Secondo giornalelavoce.it
Controlli nei locali, 30mila euro di multe - Nella serata di venerdì, durante servizi straordinari di controllo del territorio, disposti dal Questore ... Si legge su ilrestodelcarlino.it