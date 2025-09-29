Colleferro serata di controlli tra i locali Trovata della droga e delle persone ubriache

Continuano senza sosta le attività dei Carabinieri della Compagnia di Colleferro mirate al contrasto di ogni forma di degrado e illegalità nelle aree della movida.Nel weekend i Carabinieri della Stazione di Carpineto Romano e Gavignano hanno denunciato un cittadino albanese e uno nigeriano poiché. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

