Colico l’ora della verità sull’omicidio di Ioan Florean Litigava con un connazionale

Colico (Lecco) – Oggi è il giorno della verità per conoscere quando e come è morto Ioan Florean, l’elettricista romeno di 38 anni che mercoledì sera di settimana scorsa è stato trovato esanime in un magazzino in affitto di Colico, dove lavorava e abitava. È stata infatti fissata per oggi l’autopsia sul corpo dell’uomo ucciso verosimilmente con un colpo di pistola alla tempia destra. A trovarlo, i carabinieri della Stazione locale allertati dai colleghi di Cesano ai quali si sono rivolti i suoi fratelli, che risiedono in provincia di Monza, preoccupati perché non rispondeva al cellulare e non riuscivano a contattarlo nonostante dovessero cenare assieme. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

