Cnpr forum | Sicurezza sul lavoro controlli rigorosi sui luoghi sensibili
“Ho presentato un disegno di legge sulle verifiche periodiche di macchine e impianti elettrici nei settori sanitario, ambientale e nei luoghi a rischio di esplosione, dove manca una disciplina univoca per i controlli di routine. Servono figure Stem, come ingegneri e tecnici specializzati, per garantire controlli più efficaci e puntuali. Per colmare la carenza di ispettori, è prevista la possibilità per l’Inail di avvalersi di soggetti privati, mantenendo però la piena responsabilità sulla qualità e sui tempi delle verifiche”. Lo ha dichiarato Luigi Nave, senatore del Movimento 5 stelle in Commissione Ambiente a Palazzo Madama, nel corso del Cnpr Forum speciale “Sicurezza sul lavoro, più controlli all’interno degli impianti sensibili” promosso dalla Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili, presieduta da Luigi Pagliuca. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: cnpr - forum
Cnpr forum: il futuro di lavoro, previdenza e welfare in Italia
Cnpr forum, rapporti con il fisco: più dialogo e meno contenziosi
Cnpr Forum, Lupi: “Europa recuperi la sua funzione, logistica e intermodalità assi fondanti”
LUNEDÌ 29 SETTEMBRE ORE 17 Torna l'appuntamento settimanale targato CNPR. Ogni settimana un nuovo tema da affrontare relativo ad economia, previdenza e lavoro. SICUREZZA SUL LAVORO, PIÙ CONTROLLI ALL’INTERNO DEGLI - facebook.com Vai su Facebook
Sicurezza sul lavoro, forum Cnpr a Napoli: più formazione - «Abbiamo una delle legislazioni migliori dal punto di vista della prevenzione e della sicurezza sul lavoro. Come scrive ilmattino.it
CNPR Forum, il mercato del lavoro invecchia, come agevolare l’ingresso dei giovani - Zaratti (AVS): “Un milione e 300mila giovani in 15 anni sono andati a lavorare all’estero”. Si legge su ilgiornale.it