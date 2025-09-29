CMF Headphone Pro le prime cuffie over-ear del brand dopo l’addio a Nothing

Dday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuova “autonomia” per CMF. Le Headphone Pro inaugurano la fase indipendente del brand, portando modularità, ANC ibrida e audio hi-res nella fascia entry-level delle cuffie over-ear, ma con 100 ore di batteria. 🔗 Leggi su Dday.it

