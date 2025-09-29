CMcom – Italia Under 20 esordio con vittoria ai Mondiali | 1-0 all’Australia con rigore di Mannini
2025-09-28 22:07:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Il rigore trasformato da Mannini nel primo tempo basta all’Italia per battere l’Australia nella prima partita del Mondiale Under 20 Esordio positivo per l’ Italia Under 20 ai Mondiali di categoria che stanno andando in scena in Cile. Gli azzurrini di Nunziata partono fortissimo e battono 1-0 l’A ustralia grazie al rigore trasformato al 10? dal centrocampista scuola Roma Mannini. Il rigore se lo procura Mosconi, steso in uscita da Hall che subisce anche un’ammonizione con la regola della depenalizzazione. Mannini incrocia dal dischetto e realizza la prima rete azzurra nel torneo iridato. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
In questa notizia si parla di: cmcom - italia
Hai comunicato correttamente la tua PEC al registro delle imprese? Controlla subito tramite l’App Impresa Italia: è facile! ? Scopri di più: https://bg.camcom.it/notizie/vuoi-controllare-quale-pec-associata-alla-tua-impresa-lapp-impresa-italia-veloce-sicuro… - X Vai su X
Bando MIMIT: fino a 10.000 euro per le PMI che partecipano a fiere nazionali e internazionali in Italia Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha attivato un nuovo sostegno economico a fondo perduto destinato alle piccole e medie imprese. L’agev - facebook.com Vai su Facebook
Volley, Italia vince Mondiali Under 21 femminili: Giappone sconfitto 3-2 in finale - La Nazionale femminile Under 21 ha scritto un nuovo, importante capitolo della storia della pallavolo giovanile italiana: grazie al successo per 3- Secondo sport.sky.it
Italia Under 21 diretta: segui il match contro il Montenegro per le qualificazioni Europei LIVE - Il calcio d'inizio della gara tra Italia Under 21 e Montenegro U21 è in programma alle 18:15. Lo riporta corrieredellosport.it