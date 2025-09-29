CMcom – Italia Under 20 esordio con vittoria ai Mondiali | 1-0 all’Australia con rigore di Mannini

2025-09-28 22:07:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Il rigore trasformato da Mannini nel primo tempo basta all’Italia per battere l’Australia nella prima partita del Mondiale Under 20 Esordio positivo per l’ Italia Under 20 ai Mondiali di categoria che stanno andando in scena in Cile. Gli azzurrini di Nunziata partono fortissimo e battono 1-0 l’A ustralia grazie al rigore trasformato al 10? dal centrocampista scuola Roma Mannini. Il rigore se lo procura Mosconi, steso in uscita da Hall che subisce anche un’ammonizione con la regola della depenalizzazione. Mannini incrocia dal dischetto e realizza la prima rete azzurra nel torneo iridato. 🔗 Leggi su Justcalcio.com