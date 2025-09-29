Clochard trovato morto rintracciata la sorella | si occuperà di funerali e rimpatrio

LA VICENDA. La donna vive a Latina ed è stata contattata dal Comune di Bergamo: dopo l’autopsia, in programma per la mattina di mercoledì 1° ottobre, farà cremare la salma e riporterà in patria Dadrah Manjinder, trovato senza vita martedì 23 settembre sotto i portici della chiesa di San Marco e Santa Rita a Bergamo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Clochard trovato morto, rintracciata la sorella: si occuperà di funerali e rimpatrio

Clochard trovato morto in via Locatelli a Bergamo, il 1° ottobre l’autopsia

