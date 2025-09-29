Clips | quarant’anni e non sentirli

L’autunno inverno 2025 di Clips è la cartina tornasole delle donne dei nostri tempi: sofisticate e femminili, grintose e intriganti. Linee definite, silhouette scolpite e fluidità controllata. Inoltre per festeggiare i 40 anni Clips crea una collezione celebrativa, quattro decenni di moda che diventano racconto vivo, attraverso una capsule dedicata che intreccia heritage e visione contemporanea. Collezione Autunno Inverno 2025: femminilità sofisticata, energia contemporanea. Femminilità d’inverno. La collezione AutunnoInverno 2025-26 di Clips racconta una donna elegante, libera, mai prevedibile. 🔗 Leggi su Amica.it

