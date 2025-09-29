Clio nuova era Autonomia super e ibrido di qualità

di Francesco Forni Osa, con la forza della tecnologia e dello stile. Renault Clio dopo 35 anni e cinque generazioni, l’auto simbolo della Casa francese introduce una rivoluzione a tutto tondo per il sesto atto. Una compatta con personalità e all’avanguardia. Le dimensioni crescono, per un aspetto più ancorato a terra, nella forma e nella sostanza, grazie ai 4 centimetri guadagnati dalle carreggiate. La lunghezza raggiunge 4,12 metri, la larghezza 1,77 metri e l’altezza 1,45 metri. Il passo misura 2,59 metri, con incremento di 8 mm. Il cofano allungato e il frontale scolpito convergono verso una calandra prominente, arricchita da gruppi ottici uniti da luci diurne a forma di losanga. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

