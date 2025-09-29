Climate Week di New York grandi promesse piccoli tagli Belém avrà l’ultima parola
Tra Midtown e l’East River, il cuore della diplomazia internazionale ha battuto al ritmo della crisi climatica. La Climate Week 2025 NYC, con i suoi oltre mille eventi, e l’Assemblea Generale dell’ONU hanno trasformato la città in un epicentro politico e simbolico. Annunci, conferenze, marce e slogan hanno scandito una settimana, quella appena passata, densa di promesse. Ma dietro il linguaggio trionfalistico, la matematica racconta un’altra storia: le riduzioni proposte restano troppo modeste, troppo lente, troppo distanti dal ritmo che la scienza considera vitale. Ora lo sguardo si sposta in Brasile: sarà Belém, con la COP30, a decidere se la comunità internazionale saprà colmare il divario tra parole e azione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Climate Week di New York, grandi promesse, piccoli tagli. Belém avrà l’ultima parola - Dalla Climate Week di New York all’attesa COP30 in Amazzonia, il mondo si muove a passo lento: gli impegni annunciati non bastano per restare entro 1,5 °C. Scrive quifinanza.it
Oltre mille eventi alla Climate Week 2025: tra ambizioni climatiche, alleanze politiche, accuse di greenwashing e l’assenza dell’Italia - Oltre mille eventi alla Climate Week 2025: tra ambizioni climatiche, alleanze politiche, accuse di greenwashing e l’assenza dell’Italia ... Riporta valori.it