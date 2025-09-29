Tra Midtown e l’East River, il cuore della diplomazia internazionale ha battuto al ritmo della crisi climatica. La Climate Week 2025 NYC, con i suoi oltre mille eventi, e l’Assemblea Generale dell’ONU hanno trasformato la città in un epicentro politico e simbolico. Annunci, conferenze, marce e slogan hanno scandito una settimana, quella appena passata, densa di promesse. Ma dietro il linguaggio trionfalistico, la matematica racconta un’altra storia: le riduzioni proposte restano troppo modeste, troppo lente, troppo distanti dal ritmo che la scienza considera vitale. Ora lo sguardo si sposta in Brasile: sarà Belém, con la COP30, a decidere se la comunità internazionale saprà colmare il divario tra parole e azione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Climate Week di New York, grandi promesse, piccoli tagli. Belém avrà l’ultima parola