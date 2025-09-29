Claudio Baglioni sul palco del Blues Il Festival parte con il super ospite I successi con ’La vita è adesso tour’

Primo ospite ed è subito botto per il ‘Pistoia Blues Festival’. In una tranquilla domenica di fine estate arriva a sorpresa il nome del primo artista che si esibirà per la sezione Storytellers dello storico appuntamento dell’estate pistoiese: sarà Claudio Baglioni a salire il prossimo 7 luglio sul palco di piazza del Duomo. Si tratta del ‘ GrandTour La vita è adesso ’: un progetto musicale dal vivo che rappresenta il culmine delle celebrazioni del quarantesimo anniversario dell’album ‘La vita è adesso, il sogno è sempre’ con concerti nelle più belle piazze d’Italia. Tra le quali, per l’appunto, anche piazza del Duomo a Pistoia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Claudio Baglioni sul palco del Blues. Il Festival parte con il super ospite. I successi con ’La vita è adesso tour’

