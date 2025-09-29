Claudio Baglioni riparte da Lampedusa | qui tante ragioni si mischiano

Lampedusa, 29 set. (askanews) - Claudio Baglioni torna in uno dei suoi posti del cuore per l'anteprima nazionale assoluta del "GrandTour La vita è adesso". Per dare il via al progetto musicale dal vivo che rappresenta il culmine delle celebrazioni del 40° anniversario dell'album "La vita è adesso, il sogno è sempre" ha scelto Lampedusa e si è esibito allo Stadio Comunale dell'isola siciliana. "Nel 1998 sono arrivato a Lampedusa, un luogo che non conoscevo, alla fine di una tournée negli Stadi italiani, da Roma a Napoli a Milano e a Palermo. Lampedusa da allora è diventato un luogo elettivo, forse ognuno di noi ne ha rispetto al posto in cui è nato e in cui abita. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

