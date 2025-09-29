Claudio Baglioni riparte da Lampedusa | Il Grand Tour sogno che continua

Lampedusa, 29 settembre 2025 – Viandante “schiavo dei propri sensi” come Lord Byron, convinto che nel mondo degli uomini “nulla è necessario, tranne l’amore” come Goethe, Claudio Baglioni tira fuori il “voyageur romantique” che gli scalpita dentro sul palco di quel “GrandTour La Vita È Adesso” presentato l’altra sera sotto i fuochi d’artificio di una Lampedusa in festa. Archiviate le celebrazioni patronali della Madonna di Porto Salvo solo qualche giorno prima, infatti, l’isola più meridionale del Meridione è tornata a cantare con la sua icona laica preferita nell’anteprima dei quaranta concerti che l’estate prossima vedranno il “viaggiatore” (sulla coda del tempo) pure a Pistoia il 7 luglio, Cernobbio l’11, Bergamo il 13, Firenze il 16, Cattolica il 17, Castiglioncello il 16 agosto, Forte dei Marmi il 17, Brescia il 3 settembre, Vigevano il 6 e Macerata il 9, accompagnato da una formazione di quindici musicisti e cinque vocalist. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Claudio Baglioni riparte da Lampedusa: “Il Grand Tour, sogno che continua”

