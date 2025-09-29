Claudio Baglioni live a Pompei | il ' GrandTour La vita è adesso' fa tappa all' Anfiteatro degli Scavi
"Ha debuttato sabato 27 settembre 2025, con l’anteprima nazionale assoluta a Lampedusa, presso lo Stadio Comunale dell’isola siciliana, il “GrandTour LA VITA È ADESSO” di CLAUDIO BAGLIONI, il progetto musicale dal vivo che rappresenta il culmine delle celebrazioni del 40° anniversario dell’album. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: claudio - baglioni
Claudio Baglioni riparte da Lampedusa: “Il Grand Tour, sogno che continua”
Francesco Ruoppolo celebra Claudio Baglioni con “Per cento e mille strade”: musica, emozioni e memoria condivisa
Premio Boccaccio, riconoscimenti a Melania Mazzucco, Ezio Mauro e Claudio Baglioni
Tg2. . E' partito in anteprima da #Lampedusa il tour di #ClaudioBaglioni che festeggia i 40 anni de "La vita è adesso" - facebook.com Vai su Facebook
Claudio Baglioni a Lampedusa: “Mai smettere di sognare la pace” - X Vai su X
Baglioni tour d'addio con tappe a Pompei, Paestum e Caserta: tutte le date - Ha debuttato ieri, sabato 27 settembre 2025, con l’anteprima nazionale assoluta a Lampedusa, presso lo Stadio Comunale dell’isola siciliana, il “Grand Tour La Vita ... Si legge su msn.com
Claudio Baglioni dopo Lampedusa torna ad Agrigento alla Live Arena a luglio 2026 - Tra queste, il 26 luglio Claudio Baglioni si esibirà ad Agrigento, alla Live Arena, ospite della 21esima edizione del Festival Il Mito. grandangoloagrigento.it scrive