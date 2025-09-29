Claudio Baglioni | La Storia del Cantautore che ha Scritto la Colonna Sonora di Cinquant’Anni Italiani
Dall’esordio giovanissimo ai record di vendite, dai successi di Sanremo al matrimonio con Paola Massari: biografia completa di un’icona della musica e della TV italiana. Gli Esordi e la Nascita del Mito Romantico Claudio Baglioni, all’anagrafe Claudio Enrico Paolo Baglioni, nasce a Roma il 16 maggio 1951 (Toro) e fin da giovanissimo mostra una vocazione . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it
In questa notizia si parla di: claudio - baglioni
Claudio Baglioni riparte da Lampedusa: “Il Grand Tour, sogno che continua”
Francesco Ruoppolo celebra Claudio Baglioni con “Per cento e mille strade”: musica, emozioni e memoria condivisa
Premio Boccaccio, riconoscimenti a Melania Mazzucco, Ezio Mauro e Claudio Baglioni
Claudio Baglioni torna in Sardegna dal vivo nell’estate 2026: ecco dove e quando Il cantautore arriva nell’isola con il “Gran tour La vita è adesso” che ha debuttato a Lampedusa il 27 settembre - facebook.com Vai su Facebook
Claudio Baglioni: "Viaggiare non è solo spostarsi, ma capire dove si va e perché". Il cantautore, partito da Lampedusa con l'ultimo tour, rivela un desiderio per il futuro #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/cultura/2025/09/28/baglioni-a-lampedusa-il-mio-concerto-p - X Vai su X
Claudio Baglioni torna a Macerata con il tour “GrandTour La vita è adesso” - Il cantautore romano si esibirà il 9 settembre 2026 allo Sferisterio, riportando la sua musica in uno ... lanuovariviera.it scrive
Baglioni incanta Lampedusa: oltre 10 mila spettatori per l’anteprima del “GrandTour” - Sono state oltre diecimila le persone che sabato sera hanno preso parte al concerto di Claudio Baglioni a Lampedusa, ant ... Come scrive scrivolibero.it