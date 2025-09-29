Claudio Baglioni in concerto a Lanciano | tappa frentana per il tour La vita è adesso

Lanciano entra nel calendario del tour "La vita è adesso" di Claudio Baglioni. Il cantautore romano si esibirà al Parco Villa delle Rose sabato 29 agosto 2026, in una delle 40 tappe previste in tutta Italia.L’evento è organizzato da Elite Agency Group, già protagonista in città con importanti. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Claudio Baglioni in concerto a Lanciano: tappa frentana per il tour "La vita è adesso" - I biglietti saranno disponibili dalle ore 11 di lunedì 29 settembre in esclusiva per gli iscritti al fan club (per 24 ore); dalle ore 11 di martedì 30 settembre per i clienti Telepass (per 48 ore); e ... Lo riporta chietitoday.it

MUSICA: IL “GRANDTOUR LA VITA È ADESSO” DI BAGLIONI ARRIVA A LANCIANO, UNA DATA ANCHE ALL’AQUILA? - L’AQUILA – Una promessa che forse verrà mantenuta: nel 2022, in occasione del concerto a Collemaggio per la Perdonanza Celestiniana, il cantautore romano Claudio Baglioni aveva annunciato che sarebbe ... Da abruzzoweb.it