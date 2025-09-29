Classifica film al botteghino 22 settembre – 28 settembre

Nonewsmagazine.com | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Di seguito la classifica al box office nei cinema italiani dei film proiettati in Italia dal 22 settembre al 28 settembre. 1 Una battaglia dopo l’altra. Regia: Paul Thomas Anderson Cast: Shayna McHayle, Starletta DuPois, Brooklyn Demme, Paul Grimstad Drammatico, Thriller, Stati Uniti 2025, 161 min. 2 Ag4in. Regia: Giuseppe Marco Albano Sportivo, Italia 2025, 105 min. 3 La Casa delle Bambole di Gabby. Regia: Ryan Crego, Kirk De Micco, Faryn Pearl Cast: Donovan Patton, Sainty Nelsen, Eduardo Franco, Juliet Donenfeld Animazione, Stati Uniti 2025, 85 min. 4 The Conjuring – Il rito finale. Regia: Michael Chaves Cast: Vera Farmiga, Patrick Wilson, Madison Lawlor, Ben Hardy Thriller, Horror, Gran Bretagna, Stati Uniti 2025, min. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

classifica film al botteghino 22 settembre 8211 28 settembre

© Nonewsmagazine.com - Classifica film al botteghino (22 settembre – 28 settembre)

In questa notizia si parla di: classifica - film

Classifica dei film dei fantastici quattro

Classifica film al botteghino (18 agosto – 24 agosto)

Classifica film al botteghino (30 giugno – 6 luglio)

classifica film botteghino 22DiCaprio vince la battaglia al botteghino Usa con 22 milioni - L'ultimo film di Paul Thomas Anderson, 'Una battaglia dopo l'altra', debutta al primo posto nelle sale ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Classifica Film Botteghino 22