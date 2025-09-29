Classifica film al botteghino 22 settembre – 28 settembre
Di seguito la classifica al box office nei cinema italiani dei film proiettati in Italia dal 22 settembre al 28 settembre. 1 Una battaglia dopo l’altra. Regia: Paul Thomas Anderson Cast: Shayna McHayle, Starletta DuPois, Brooklyn Demme, Paul Grimstad Drammatico, Thriller, Stati Uniti 2025, 161 min. 2 Ag4in. Regia: Giuseppe Marco Albano Sportivo, Italia 2025, 105 min. 3 La Casa delle Bambole di Gabby. Regia: Ryan Crego, Kirk De Micco, Faryn Pearl Cast: Donovan Patton, Sainty Nelsen, Eduardo Franco, Juliet Donenfeld Animazione, Stati Uniti 2025, 85 min. 4 The Conjuring – Il rito finale. Regia: Michael Chaves Cast: Vera Farmiga, Patrick Wilson, Madison Lawlor, Ben Hardy Thriller, Horror, Gran Bretagna, Stati Uniti 2025, min. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
