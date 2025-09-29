Clara e Filterdrop by Astra MakeUp insieme per una nuova idea di bellezza leggera e senza filtri

361magazine.com | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una campagna multicanale dal respiro urban e inclusivo con una protagonista che unisce voce, estetica e autenticità La bellezza si spoglia dei filtri e riscopre la pelle nella sua forma più autentica. Con questo spirito Astra Make-Up lancia Filterdrop, la nuova skin tint dalla texture leggera e luminosa, e affida il volto della campagna a Clara, artista simbolo di una femminilità moderna, spontanea e libera da sovrastrutture. La campagna ha preso ufficialmente il via il 28 settembre con uno spot televisivo nazionale in onda per quattro settimane su canali come Rai 1, Rai 2, Rai Gulp, Rai News 24 e Radio Italia. 🔗 Leggi su 361magazine.com

clara e filterdrop by astra makeup insieme per una nuova idea di bellezza leggera e senza filtri

© 361magazine.com - Clara e Filterdrop by Astra MakeUp insieme per una nuova idea di bellezza, leggera e senza filtri

In questa notizia si parla di: clara - filterdrop

clara filterdrop by astraClara e Filterdrop by Astra MakeUp insieme per una nuova idea di bellezza, leggera e senza filtri - La bellezza si spoglia dei filtri e riscopre la pelle nella sua forma più autentica. Segnala 361magazine.com

Astra Make-Up lancia Filterdrop con una campagna multicanale che ha come protagonista Clara - Una pianificazione integrata e multicanale per il lancio di Filterdrop, la skin tint che dona una nuova texture all’autenticità ... Secondo engage.it

Cerca Video su questo argomento: Clara Filterdrop By Astra