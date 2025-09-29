Clamoroso De Bruyne stoccata durissima alle sue prestazioni | sentenza netta!

Spazionapoli.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per via di prestazioni per molti deludenti, è arrivata una stoccata pesante a Kevin De Bruyne: il commento su di lui è chiaro Il Napoli, in questo avvio di stagione, sembra avere un grande problema nel reparto di centrocampo. Il nuovo sistema di gioco attuato da Antonio Conte non sembra convincere a pieno. Kevin De Bruyne è uno dei calciatori con il dito puntato in questo momento, con le sue prestazioni che non sono passate inosservate. Da un campione come l’ex Manchester City ci si aspettava un aiuto maggiore, specie in partite difficili e chiuse. In fase realizzativa però non è di certo mancato, con due rigori e una punizione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

clamoroso de bruyne stoccata durissima alle sue prestazioni sentenza netta

© Spazionapoli.it - Clamoroso De Bruyne, stoccata durissima alle sue prestazioni: sentenza netta!

In questa notizia si parla di: clamoroso - bruyne

Napoli, la pazza idea Grealish: sogno o clamoroso colpo di mercato? | De Bruyne può fare la differenza

La promessa di ADL a De Bruyne: il clamoroso retroscena che fa infuriare i tifosi | Proteste a Castel Volturno

Clamoroso De Bruyne: è in una condizione fisica disastrosa | Il Napoli pensa alla rescissione

De Bruyne, clamoroso nel Belgio: Garcia gli toglie la fascia da capitano. «Scelta tra staff e squadra» - Rudi Garcia ha infatti annunciato il nuovo capitano della squadra, che non sarà più Kevin De Bruyne. Riporta ilmessaggero.it

De Bruyne, clamoroso nel Belgio: Garcia gli toglie la fascia da capitano. «Scelta tra staff e squadra» - Queste le dichiarazioni da parte di Rudi Garcia sulla scelta di Youri Tielemans come nuovo capitano, la motivazione è stata spiegata così: «Sarà lui il capitano, c'è stata unanimità nella scelta fra ... Scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Clamoroso De Bruyne Stoccata