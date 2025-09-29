Civiltà 6 in offerta al 90% durante il saldi autunnali di steam
La Steam Autumn Sale rappresenta un’occasione imperdibile per gli appassionati di videogiochi, offrendo sconti significativi su numerosi titoli di successo. Tra le promozioni più allettanti si distingue quella dedicata a Sid Meier’s Civilization 6, che beneficia di uno sconto eccezionale del 90%. Questa riduzione permette agli utenti di acquistare il gioco a un prezzo molto inferiore rispetto alla cifra originale, rendendolo un’opportunità da non perdere per chi desidera immergersi nel complesso mondo della strategia. sconto del 90% su civilization 6 durante la steam autumn sale. promozione valida solo per un periodo limitato. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: civilt - offerta
