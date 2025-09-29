Civico22 esorta l’amministrazione | Il centro storico non può essere abbandonato

Tempo di lettura: 2 minuti La crisi del commercio in cento storico e la sicurezza dopo i recenti episodi che hanno visto coinvolto le baby gang sono stati al centro del dibattito promosso da Civico22 nel giorno dell’inaugurazione della nuova sede in piazza Mazzini della formazione politica presente in Consiglio Comunale. Il Presidente Argeminio Parente e il segretario Giuseppe Iorio hanno accolto cittadini, simpatizzanti e commercianti. Presente il consigliere comunale Angelo Moretti. Nel corso dell’incontro, alcune proposte per rivitalizzare un centro storico non più attraente come un tempo tanto è vero che si contano 24 serrande chiuse pari a circa il 20% delle attività commerciali totali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

