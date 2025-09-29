Cittadinanza al patron di Castelfalfi
"È un grande onore ricevere la cittadinanza onoraria dal Comune di Montaione. Fin dal primo momento in cui il mio sguardo si è posato su Castelfalfi, questa terra ha toccato profondamente il mio cuore". Sì è espresso così Sri Prakash Lohia, imprenditore di rilievo internazionale e proprietario della tenuta di Castelfalfi dal 2021, nel diventare cittadino montaionese. La cerimonia si è tenuta nella sala consiliare del Comune, alla presenza del sindaco Paolo Pomponi, della giunta, dei consiglieri e dei cittadini. Insieme al patron di Castelfalfi c’era Mounir Husseini, amministratore delegato della tenuta. 🔗 Leggi su Lanazione.it
