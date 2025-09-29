Cittadella mister Iori agrodolce | Devo vedere il bicchiere mezzo pieno ma serve più lucidità sottoporta
Quattro sconfitte di fila alle spalle, ma il Tombolato a fine gara non accoglie di buon animo questo punto. “Meritiamo di più” cantano i Rabaltai e le Nuove Leve, il cuore del tifo del Cittadella, in passato sempre pronto a spingere i granata oltre la paura, questa volta deluso e arrabbiato per. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Cittadella, Mister Iori: «Dobbiamo iniziare bene in casa, Diaw in dubbio. Mercato? Testa solo al campo»
Cittadella, mister Iori agrodolce: «Devo vedere il bicchiere mezzo pieno, ma serve più lucidità sottoporta» - Manuel Iori, rientrato dopo la squalifica contro il Lumezzane, cerca di trovare qualche lato positivo dopo il pari per 0- Scrive padovaoggi.it
