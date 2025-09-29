Cittadella ko a Sant’Angelo Decidono due eurogol
SANT’ANGELO 2 CITTADELLA 0 SANT’ANGELO (4-1-3-2): Mezzadri; Di Bitonto, Diop, Cottarelli, Confalonieri; Gritti; Guerrini (15’ st Valagussa), Strechie, Grandinetti (1’ st Bernardini); Dalcerri (19’ st Passerini), Mariani (45’ st Romeo). A disp. Cattaneo, Manzoni, Vassallo, Laurora, Spairani. All. Gatti. CITTADELLA (3-4-2-12): Anino; Boccaccini, Fort, Calanca; Camara (24’ st Barozzini), Dodaro (42’ st Orlandi), Mandelli (27’ st Carrozza), Carretti (34’ st Rovatti); Caprioni, Sala (17’ st Marchetti); Formato. A disp. Celenza, Sardella, Manzotti, Sabotic. All. Gori. Arbitro: Comito di Messina Reti: 33’st Bernardini, 38’st Mariani Note: ammoniti Strechie, Mandelli Due jolly da fuori area che battono imparabilmente Anino costano alla Cittadella la seconda sconfitta stagionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
