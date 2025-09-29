Citroën C3 e C3 Aircross | spazio e praticità alla portata di tutti

Due anime diverse per una base comune: Citroën C3 e C3 Aircross offrono sostanza, comfort e stile a un prezzo accessibile. Compatta e pensata per l'ambiente urbano la prima, con una lunghezza di soli 4,02 metri; spaziosa e destinata alle famiglie la seconda, che in 4,40 metri è in grado di accogliere sette passeggeri e fino a 460 litri nel bagagliaio. Identico il propulsore sotto il cofano: abbiamo provato le versioni equipaggiate con il 1.2 turbo benzina da 100 Cv e 205 Nm di coppia, abbinato al cambio manuale a sei rapporti. Il listino parte da poco più di 15 mila euro per la C3 e 19 mila euro per la C3 Aircross. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Citroën C3 e C3 Aircross: spazio e praticità alla portata di tutti

