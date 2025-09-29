Cisterna di Latina uccise suocera e cognata dopo lite con la fidanzata | condannato all’ergastolo

È stato condannato all’ergastolo il finanziere 28enne che il 13 febbraio 2024 uccise la madre e la sorella minore della sua ex fidanzata, in preda alla furia scatenata dalla consapevolezza di essere stato lasciato. I giudici della Corte di Assise di Latina hanno escluso la premeditazione e riconosciuto l’aggravante dei motivi abietti e futili, mentre . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Cisterna di Latina, uccise suocera e cognata dopo lite con la fidanzata: condannato all’ergastolo

