Cisgiordania i palestinesi costretti a muoversi tra oltre 800 checkpoint | Quando arriverò? Dipende dall’umore dei soldati israeliani

Ogni giorno Suha, una donna palestinese che vive in Cisgiordania, sale in auto e non sa a che ora arriverà al lavoro. Lavora come funzionaria pubblica ma per lei ogni tragitto è come un crudele gioco a tappe, dove potrebbe non riuscire ad arrivare in tempo per una riunione o per un incontro. “Spesso sono costretta a disdire”. La sua è la vita di decine di migliaia di palestinesi costretti a muoversi tra gli oltre 800 posti di blocco dell’esercito israeliano nei territori occupati. Prima del 2023, il percorso di Suha richiedeva 40 minuti di viaggio in auto. Ora il tempo è più che raddoppiato, tra strade chiuse alle auto palestinesi e ore di attese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

