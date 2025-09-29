Cisgiordania i palestinesi costretti a muoversi tra oltre 800 checkpoint | Quando arriverò? Dipende dall’umore dei soldati israeliani
Ogni giorno Suha, una donna palestinese che vive in Cisgiordania, sale in auto e non sa a che ora arriverà al lavoro. Lavora come funzionaria pubblica ma per lei ogni tragitto è come un crudele gioco a tappe, dove potrebbe non riuscire ad arrivare in tempo per una riunione o per un incontro. “Spesso sono costretta a disdire”. La sua è la vita di decine di migliaia di palestinesi costretti a muoversi tra gli oltre 800 posti di blocco dell’esercito israeliano nei territori occupati. Prima del 2023, il percorso di Suha richiedeva 40 minuti di viaggio in auto. Ora il tempo è più che raddoppiato, tra strade chiuse alle auto palestinesi e ore di attese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: cisgiordania - palestinesi
I palestinesi dei campi profughi in piazza a Tulkarem in Cisgiordania, per protestare contro le recenti demolizioni delle abitazioni da parte dell'esercito.
Francesca Albanese spiega a TPI “l’economia del genocidio” a Gaza e in Cisgiordania: “I profitti sono più?importanti della vita?dei palestinesi”
Cisgiordania, scontri fra palestinesi ed esercito israeliano
I palestinesi che scavalcano il muro tra Cisgiordania e Israele per lavorare - X Vai su X
"Entrano di notte e distruggono tutto": le testimonianze dei palestinesi sulle violenze sistematiche subite in Cisgiordania - facebook.com Vai su Facebook
Israele, Netanyahu firma piano insediamento in Cisgiordania: "Non ci sarà nessuno Stato palestinese" - Il piano, su un terreno aperto a est di Gerusalemme, è stato preso in considerazione per più di due decenni, ma è stato congelato per via delle pressioni degli Stati Uniti durante le precedenti ... Segnala it.euronews.com
'Rubio da Netanyahu per discutere annessione Cisgiordania' - Il segretario di Stato Usa Marco Rubio dovrebbe discutere, nel suo viaggio in Israele, della possibilità di un'annessione israeliana di parti della Cisgiordania occupata in risposta all'annunciato ... Secondo ansa.it