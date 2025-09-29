Cisgiordania i palestinesi costretti a muoversi tra oltre 800 checkpoint | Quando arriverò? Dipende dall’umore dei soldati israeliani

Ilfattoquotidiano.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ogni giorno Suha, una donna palestinese che vive in Cisgiordania, sale in auto e non sa a che ora arriverà al lavoro. Lavora come funzionaria pubblica ma per lei ogni tragitto è come un crudele gioco a tappe, dove potrebbe non riuscire ad arrivare in tempo per una riunione o per un incontro. “Spesso sono costretta a disdire”. La sua è la vita di decine di migliaia di palestinesi costretti a muoversi tra gli oltre 800 posti di blocco dell’esercito israeliano nei territori occupati. Prima del 2023, il percorso di Suha richiedeva 40 minuti di viaggio in auto. Ora il tempo è più che raddoppiato, tra strade chiuse alle auto palestinesi e ore di attese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

cisgiordania i palestinesi costretti a muoversi tra oltre 800 checkpoint quando arriver242 dipende dall8217umore dei soldati israeliani

© Ilfattoquotidiano.it - Cisgiordania, i palestinesi costretti a muoversi tra oltre 800 checkpoint: “Quando arriverò? Dipende dall’umore dei soldati israeliani”

In questa notizia si parla di: cisgiordania - palestinesi

I palestinesi dei campi profughi in piazza a Tulkarem in Cisgiordania, per protestare contro le recenti demolizioni delle abitazioni da parte dell'esercito.

Francesca Albanese spiega a TPI “l’economia del genocidio” a Gaza e in Cisgiordania: “I profitti sono più?importanti della vita?dei palestinesi”

Cisgiordania, scontri fra palestinesi ed esercito israeliano

Israele, Netanyahu firma piano insediamento in Cisgiordania: "Non ci sarà nessuno Stato palestinese" - Il piano, su un terreno aperto a est di Gerusalemme, è stato preso in considerazione per più di due decenni, ma è stato congelato per via delle pressioni degli Stati Uniti durante le precedenti ... Segnala it.euronews.com

'Rubio da Netanyahu per discutere annessione Cisgiordania' - Il segretario di Stato Usa Marco Rubio dovrebbe discutere, nel suo viaggio in Israele, della possibilità di un'annessione israeliana di parti della Cisgiordania occupata in risposta all'annunciato ... Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Cisgiordania Palestinesi Costretti Muoversi