Circeo 50 anni fa il massacro che sconvolse l’Italia

Nella notte tra il 29 e il 30 settembre 1975 ebbe inizio il massacro del Circeo: 50 anni fa questa storia sconvolse il Paese. Servizio di Cesare Cavoni TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Circeo, 50 anni fa il massacro che sconvolse l’Italia

In questa notizia si parla di: circeo - anni

Dal massacro del Circeo alla legge (tardiva) sulla violenza sessuale: esce “A nudo”, un podcast sull’Italia degli anni 70. E quel che ne resta ancora oggi

Perde la vita cadendo con la moto: Dino Capponi, 50 anni, è deceduto nonostante i soccorsi immediati. Lutto a San Felice Circeo

Tragedia al Circeo, si sente male durante un’immersione: muore a 46 anni il sub Gianluca Pivotto

#NEWS - Cinquanta anni fa il massacro del #Circeo sconvolse l'Italia. Due ragazze giovanissime, #RosariaLopez di 19 anni #DonatellaColasanti, 17, violentate e seviziate in una villa: la prima muore per le sevizie, l'altra si salva solo perché si finge morta. Le - X Vai su X

Cinquanta anni fa il massacro del Circeo sconvolse il Paese. Due ragazze giovanissime, Rosaria Lopez e Donatella Colasanti, violentate e torturate in una villa della cosiddetta Roma "bene": la prima muore per le sevizie, l'altra si salva solo perché si finge mo - facebook.com Vai su Facebook

Le due stragi, la memoria di Donatella e la versione del mostro: 50 anni fa il massacro del Circeo - Il Circeo è una ferita di un'epoca, lo specchio di un patriarcato feroce, di una società che si accorge troppo tardi che le figlie e le sorelle non sono al sicuro nemmeno in una villa sul mare ... Scrive ilgiornale.it

Strage del Circeo, ferita ancora aperta. 50 anni fa l'incubo di Donatella Colasanti e Rosaria Lopez - Una miracolosamente sopravvissuta: gli aguzzini e il processo ... Lo riporta msn.com