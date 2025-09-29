Circa 4mila civici coperti dalla banda larga | avanza il progetto per l’infrastrutturazione digitale del territorio riminese
Avanza il progetto per l’infrastrutturazione digitale e la riduzione del digital divide sul territorio riminese. Nell’ultima seduta la Giunta comunale ha approvato lo schema di accordo operativo tra Comune di Rimini, Infratel Italia e Open Fiber per l’attuazione del Piano Italia a 1 Giga, il. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
In questa notizia si parla di: circa - 4mila
Lunghe code d’agosto fuori da Pane Quotidiano: “Circa 4mila passaggi al giorno per un pasto, molti anziani”
I + letti della settimana Il dramma del suicidio non riguarda solo i giovani. In Italia si contano circa 4mila suicidi l'anno. Una realtà che riguarda soprattutto gli uomini, con un rapporto di tre a uno rispetto alle donne, e che negli ultimi decenni ha visto un aum - X Vai su X
L'esordio è previsto per il 15 marzo, con circa 4mila espositori - facebook.com Vai su Facebook
A Rimini internet sempre più veloce: “Banda larga a fibra ottica in arrivo per 4000 civici” - Con circa 4mila civici con saranno presto coperti dalla banda larga, avanza il progetto per l’infrastrutturazione digitale del territorio riminese Avanza il ... Secondo chiamamicitta.it