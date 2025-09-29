Ciofi presenta Frosinone-Cesena | Giocare subito positivo per noi inizio di stagione importante

E' stato il capitano Matteo Ciofi a presentare Frosinone-Cesena in programma martedì alle ore 20:30 allo stadio Benito Stirpe, settima giornata di campionato.Queste le parole di Ciofi riportate dal sito del Cesena Fc: “Penso che giocare a poca distanza dalla partita di sabato sia un fattore. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

In questa notizia si parla di: ciofi - presenta

Carbotronics presenta il monoscocca in carbonio forgiato con motore integrato #italianbikefestival #carbotronics - facebook.com Vai su Facebook

Cesena, Ciofi: "A Frosinone sarà durissima. Tornare in campo subito non è un problema" - Alla vigilia del turno infrasettimanale che vedrà il Cesena affrontare allo 'Stirpe' il Frosinone dal club romagnolo ha preso la parola. Si legge su tuttomercatoweb.com

Ciofi: “Attento Cesena, il Frosinone è lanciatissimo” - Un altro esame molto impegnativo attende il Cesena, nel pieno di un inizio di campionato ricco di punti e belle prestazioni. corriereromagna.it scrive