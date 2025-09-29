Cinzia Pinna una tac sul corpo della donna uccisa Sequestrato un telefonino a Ragnedda

Attesi i risultati dell’esame ancora in corso. Gli inquirenti sulla pista dei complici: “Non ha potuto fare tutto da solo”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Cinzia Pinna, una tac sul corpo della donna uccisa. Sequestrato un telefonino a Ragnedda

"Cinzia era una lavoratrice instancabile con tanti obiettivi, aspirazioni e una costante voglia di costruire qualcosa di bello. Dava il massimo in ciò che faceva" Il ricordo di un'amica di Cinzia Pinna

Ragnedda al gip: «Cinzia Pinna parlava di Satana, una lite e ho sparato». Ma la donna era nuda dalla vita in giù

Cinzia Pinna, Ragnedda visitato in carcere: «Ha dei tagli a braccio e bocca». La verità dalla Tac e l'ipotesi dei complici nel casolare - Sono attesi per oggi, lunedì 29 settembre, gli esami medici sul corpo di Cinzia Pinna, la 33enne di Castelsardo uccisa da Emanuele Ragnedda, imprenditore del vino di 41 anni.

Femminicidio di Cinzia Pinna, oggi i primi esami sul corpo della donna - Secondo gli inquirenti Emanuele Ragnedda, l'uomo che ha confessato di averla uccisa, sarebbe stato aiutato da altre due persone che lui fin qui avrebbe tentato di coprire