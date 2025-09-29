Cinzia Pinna Ragnedda | Mi ha tagliato la lingua e ho sparato Visitato in carcere trovati segni a bocca e braccio

«Quella sera lei con un coltello mi ha tagliato la lingua e io le ho sparato» avrebbe ammesso Emanuele Ragnedda durante la confessione dell'omicidio di Cinzia Pinna, le 33enne di. 🔗 Leggi su Leggo.it

Cinzia Pinna, 33 anni di Castelsardo, è scomparsa: vista l’ultima volta in un pub a Palau quattro giorni fa

?Cinzia Pinna, la 33enne scomparsa da dodici giorni: c'è un indagato. L'ultima serata in un locale con gli amici

Cinzia Pinna scomparsa da dodici giorni: c'è un indagato. L'ultima serata della 33enne in un locale con gli amici

cinzia pinna ragnedda haCinzia Pinna, Ragnedda visitato in carcere: «Ha dei tagli a braccio e bocca». La verità dalla Tac e l'ipotesi dei complici nel casolare - Sono attesi per oggi, lunedì 29 settembre, gli esami medici sul corpo di Cinzia Pinna, la 33enne di Castelsardo uccisa da Emanuele ... Si legge su msn.com

cinzia pinna ragnedda haCinzia Pinna: spunta l’ombra del satanismo/ Ragnedda: “Mi parlava del Diavolo e mi ha minacciato” - Cinzia Pinna, dietro all'omicidio lo spettro del satanismo: secondo Emanuele Ragnedda, la donna parlò del Diavolo e provò ad aggredirlo ... ilsussidiario.net scrive

