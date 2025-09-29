Cinzia Pinna Ragnedda | Mi ha tagliato la lingua e ho sparato Visitato in carcere trovati segni a bocca e braccio

«Quella sera lei con un coltello mi ha tagliato la lingua e io le ho sparato» avrebbe ammesso Emanuele Ragnedda durante la confessione dell'omicidio di Cinzia Pinna, le 33enne di. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Cinzia Pinna, Ragnedda: «Mi ha tagliato la lingua e ho sparato». Visitato in carcere, trovati segni a bocca e braccio

In questa notizia si parla di: cinzia - pinna

Cinzia Pinna, 33 anni di Castelsardo, è scomparsa: vista l’ultima volta in un pub a Palau quattro giorni fa

?Cinzia Pinna, la 33enne scomparsa da dodici giorni: c'è un indagato. L'ultima serata in un locale con gli amici

Cinzia Pinna scomparsa da dodici giorni: c'è un indagato. L'ultima serata della 33enne in un locale con gli amici

“Cinzia era una lavoratrice instancabile con tanti obiettivi, aspirazioni e una costante voglia di costruire qualcosa di bello. Dava il massimo in ciò che faceva” Il ricordo di un’amica di Cinzia Pinna - facebook.com Vai su Facebook

Ragnedda al gip: «Cinzia Pinna parlava di Satana, una lite e ho sparato». Ma la donna era nuda dalla vita in giù - X Vai su X

Cinzia Pinna, Ragnedda visitato in carcere: «Ha dei tagli a braccio e bocca». La verità dalla Tac e l'ipotesi dei complici nel casolare - Sono attesi per oggi, lunedì 29 settembre, gli esami medici sul corpo di Cinzia Pinna, la 33enne di Castelsardo uccisa da Emanuele ... Si legge su msn.com

Cinzia Pinna: spunta l’ombra del satanismo/ Ragnedda: “Mi parlava del Diavolo e mi ha minacciato” - Cinzia Pinna, dietro all'omicidio lo spettro del satanismo: secondo Emanuele Ragnedda, la donna parlò del Diavolo e provò ad aggredirlo ... ilsussidiario.net scrive