Cinzia Pinna il movente e i punti ancora da chiarire

Giornata decisiva per l’inchiesta sull’ omicidio di Cinzia Pinna, la 33enne di Castelsardo uccisa nella notte tra l’11 e il 12 settembre e ritrovata senza vita all’interno della tenuta di Emanuele Ragnedda, l’imprenditore vinicolo di Arzachena che ha confessato il delitto ed è rinchiuso nel carcere di Nuchis, a Tempio Pausania. Il corpo di Cinzia Pinna irriconoscibile. Il corpo di Cinzia Pinna, è stato trovato dagli investigatori vicino a un albero della proprietà di famiglia di Ragnedda, tra Palau e Arzachena. Indossava soltanto una maglietta ed era stato lasciato all’aperto, esposto alle intemperie e agli animali selvatici. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Cinzia Pinna, il movente e i punti ancora da chiarire

