Cinzia Pinna i risultati della Tac | un foro di proiettile al volto così è stata uccisa la 33enne

Fanpage.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Tac sul corpo di Cinzia Pinna, 33 anni, conferma un foro al volto. Ragnedda, l’assassino, ha raccontato agli inquirenti di aver subito un’aggressione da parte donna: "Mi ha infilato un coltello in bocca, voleva tagliarmi la lingua". Proseguono intanto le indagini sui possibili complici e i sopralluoghi nella tenuta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

