Cinzia Pinna i risultati della Tac | un foro di proiettile al volto così è stata uccisa la 33enne

La Tac sul corpo di Cinzia Pinna, 33 anni, conferma un foro al volto. Ragnedda, l’assassino, ha raccontato agli inquirenti di aver subito un’aggressione da parte donna: "Mi ha infilato un coltello in bocca, voleva tagliarmi la lingua". Proseguono intanto le indagini sui possibili complici e i sopralluoghi nella tenuta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Cinzia Pinna, 33 anni di Castelsardo, è scomparsa: vista l’ultima volta in un pub a Palau quattro giorni fa

Femminicidio di Cinzia Pinna, si cercano i complici. Oggi i primi esami sul corpo della donna

