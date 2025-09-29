Cinzia Pinna come è stata uccisa da Emanuele Ragnedda | l' esito choc della Tac Un foro sul viso Chi sono i complici

Un foro sul viso, all'altezza del naso: la prima parte della Tac disposta ed eseguita stamane sul corpo di Cinzia Pinna, la 33enne di Castelsardo uccisa la notte tra l'11 e il 12 settembre. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Cinzia Pinna, come è stata uccisa da Emanuele Ragnedda: l'esito choc della Tac. «Un foro sul viso». Chi sono i complici

In questa notizia si parla di: cinzia - pinna

Cinzia Pinna, 33 anni di Castelsardo, è scomparsa: vista l’ultima volta in un pub a Palau quattro giorni fa

?Cinzia Pinna, la 33enne scomparsa da dodici giorni: c'è un indagato. L'ultima serata in un locale con gli amici

Cinzia Pinna scomparsa da dodici giorni: c'è un indagato. L'ultima serata della 33enne in un locale con gli amici

Ragnedda: «Cinzia Pinna mi ha infilato un coltello in bocca per tagliarmi la lingua» - X Vai su X

Femminicidio di Cinzia Pinna, si cercano i complici. Oggi i primi esami sul corpo della donna LA NOTIZIA COMPLETA SUL NOSTRO SITO https://www.rainews.it/tgr/sardegna/articoli/2025/09/femminicidio-di-cinzia-pinna-oggi-i-primi-esami-sul-corpo-del - facebook.com Vai su Facebook

Cinzia Pinna, i risultati della Tac: un foro di proiettile al volto, così è stata uccisa la 33enne - Ragnedda, l’assassino, ha raccontato agli inquirenti di aver subito un’aggressione da parte donna: “Mi ha infilato un coltello in ... Da fanpage.it

Cinzia Pinna, il movente e i punti ancora da chiarire - Giornata decisiva per l'inchiesta sull'omicidio di Cinzia Pinna, la 33enne di Castelsardo uccisa nella notte tra l'11 e il 12 settembre e ritrovata senza vita ... Scrive lapresse.it