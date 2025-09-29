Cinzia Pinna centrata in volto da un colpo di pistola Cosa rivelano i primi esiti degli accertamenti

Centrata in pieno volto da almeno un colpo di pistola. Sono queste le conclusioni emerse dai primi rilevamenti sul corpo di Cinzia Pinna, iniziati questa mattina, 29 settembre. Gli accertamenti riguardano l’omicidio della 33enne di Castelsardo uccisa dall’ imprenditore vitivinicolo di Arzachena Emanuele Ragnedda. La giovane era stata trovata senza vita la settimana scorsa, il 24 settembre, nella tenuta di Ragnedda, a Conca Entosa, dodici giorni dopo il delitto. L’imprenditore aveva tentato in un primo momento di scappare su un’imbarcazione di sua proprietà. Poi, incagliatosi negli scogli, si era consegnato alle forze dell’ordine, confessando quasi subito il delitto. 🔗 Leggi su Open.online

