L’indagine sulla tragica morte di Cinzia Pinna, la 33enne di Castelsardo trovata senza vita in un casolare tra Palau e Arzachena, si arricchisce di nuovi e drammatici dettagli emersi dai primi accertamenti sul corpo della vittima. La donna è stata uccisa nella notte tra l’11 e il 12 settembre nella proprietà di Emanuele Ragnedda, un reo confesso che ha ammesso le proprie responsabilità, pur fornendo un quadro degli eventi complesso e ancora da definire completamente. La Tac eseguita questa mattina sul corpo della vittima ha rivelato la presenza di un foro all’altezza del naso, compatibile con un colpo d’arma da fuoco. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Cinzia Pinna, arrivati i risultati della Tac: cosa è emerso

