Cinque promozioni e una vita per l' Avellino Raffaele Biancolino simbolo in campo e condottiero
Nessuna squadra italiana può vantare un'ex bandiera sulla panchina. La vita e i segreti dell'allenatore della migliore neopromossa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Cinque promozioni e una vita per l'Avellino. Raffaele Biancolino, simbolo in campo e condottiero - Nessuna squadra italiana può vantare un'ex bandiera sulla panchina. Come scrive msn.com