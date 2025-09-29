Cinque promozioni e una vita per l' Avellino Raffaele Biancolino simbolo in campo e condottiero

Gazzetta.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nessuna squadra italiana può vantare un'ex bandiera sulla panchina. La vita e i segreti dell'allenatore della migliore neopromossa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

cinque promozioni e una vita per l avellino raffaele biancolino simbolo in campo e condottiero

© Gazzetta.it - Cinque promozioni e una vita per l'Avellino. Raffaele Biancolino, simbolo in campo e condottiero

In questa notizia si parla di: cinque - promozioni

Cinque promozioni e una vita per l'Avellino. Raffaele Biancolino, simbolo in campo e condottiero - Nessuna squadra italiana può vantare un'ex bandiera sulla panchina. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Cinque Promozioni Vita Avellino