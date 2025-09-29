Cinque Minuti | il Ministro Crosetto da Bruno Vespa

Rai 1 inaugura una nuova stagione di Cinque Minuti, il talk di approfondimento curato e condotto da Bruno Vespa, che torna in onda in access prime time alle 20:30, subito dopo il TG1 e in attesa di Affari Tuoi. Indice. Cinque Minuti, ospite della prima puntata: Guido Crosetto. Il format di Cinque Minuti. Dove vedere Cinque Minuti. Conclusione. FAQ su Cinque Minuti, Bruno Vespa e Crosetto. Cinque Minuti, ospite della prima puntata: Guido Crosetto. Ad aprire la nuova edizione, questa sera – lunedì 29 settembre 2025 – sarà il Ministro della Difesa Guido Crosetto, protagonista della prima intervista di stagione. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

