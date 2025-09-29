Cinque Minuti | il Ministro Crosetto da Bruno Vespa
Rai 1 inaugura una nuova stagione di Cinque Minuti, il talk di approfondimento curato e condotto da Bruno Vespa, che torna in onda in access prime time alle 20:30, subito dopo il TG1 e in attesa di Affari Tuoi. Indice. Cinque Minuti, ospite della prima puntata: Guido Crosetto. Il format di Cinque Minuti. Dove vedere Cinque Minuti. Conclusione. FAQ su Cinque Minuti, Bruno Vespa e Crosetto. Cinque Minuti, ospite della prima puntata: Guido Crosetto. Ad aprire la nuova edizione, questa sera – lunedì 29 settembre 2025 – sarà il Ministro della Difesa Guido Crosetto, protagonista della prima intervista di stagione. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
In questa notizia si parla di: cinque - minuti
RAI: CINQUE MINUTI DI VESPA È “THE PLACE TO BE” E FAREMO IN MODO CHE LO RESTI
Borseggiatori, record in Merceria: 35 in azione in soli cinque minuti. ?«Una vera e propria invasione»
Cinque minuti di “normale” violenza a Como: “Ho rinunciato alla spesa per salvarmi”
90' | Cinque minuti di recupero. Ammonito Belghali #RomaVerona 2-0 #ASRoma - X Vai su X
CINQUE MINUTI per raccontare l'Italia e il mondo giorno per giorno. Con Bruno Vespa alle 20.30 su Rai1. #RadiocorriereTv https://bit.ly/3It6vL9 #cinqueminuti #brunovespa - facebook.com Vai su Facebook
I primi Cinque Minuti di Vespa con il Ministro Crosetto - Cinque Minuti: Bruno Vespa torna su Rai 1 alle 20:30 con il breve talk di approfondimento. Da davidemaggio.it
Flotilla verso Gaza, Crosetto: "Se forzate un blocco navale pericoli non gestibili". La replica: "Andiamo avanti" - Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha incontrato oggi, domenica 28 settembre, una delegazione della Flotilla. msn.com scrive