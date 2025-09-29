Era il 29 settembre di 50 anni fa quando tre ragazzi della “ Roma bene ” – Gianni Guido, Angelo Izzo e Andrea Ghira – attirarono nella villa di famiglia di quest’ultimo la 17enne Donatella Colasanti e Rosaria Lopez, di 19 anni, con il pretesto di una festa. Ma a San Felice Circeo non ci sarà nessuna festa, solo il sequestro e la violenza, brutale, protratta per più di un giorno. “Quando siamo arrivate nella villa del Circeo, ci hanno fatte subito entrare in casa – racconterà a processo Colasanti – Ci hanno puntato una pistola contro, sghignazzando: ‘Ecco la festa!’. Poi ci hanno chiuso in un bagno minuscolo, senz’aria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cinquant’anni fa il massacro del Circeo: così la più atroce delle violenze ha cambiato la storia d’Italia