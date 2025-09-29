Cinema spot e tv | il 2025 è l’anno boom di Napoli I numeri dell’ascesa dell' audiovisivo

Napoli ha una fotogenia poco convenzionale, “quella capacità di esseri e coscienze di accrescere la qualità morale al cinema”, come diceva il teorico francese Jean Epstein. Dai lustrascarpe di ‘Paisà’ (1946) di Roberto Rossellini, figli di una metropoli neorealista lacerata dal Secondo conflitto. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

