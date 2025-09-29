Cinema Modernissimo in salsa medioevale tre film imperdibili | il programma della rassegna
Bologna, 29 settembre 2025 – L’armata Brancaleone, Il settimo sigillo e La passione di Giovanna d’Arco: tre pilastri della cinematografia, tutti in salsa medievale. La rassegna con in ingresso gratuito (ma prenotazione obbligatoria) va in scena al cinema Modernissimo e la proiezioni sono l’1, il 22 e il 30 ottobre. Le proiezioni saranno precedute da brevi introduzioni di studiosi specialisti. Nel corso delle tre serate andrà in scena un Medioevo plurale e dai mille colori, la culla in cui si scrissero i testi letterari delle nuove nazioni dell’Europa e in cui molte delle forme della nostra vita sono state inventate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: cinema - modernissimo
Cinema a Bologna, settembre al Modernissimo: cosa puoi vedere nella sala di piazza Re Enzo
Dalla Mostra del Cinema di Venezia: “Familiar Touch” in anteprima al Modernissimo
#weekend in Cineteca DOMENICA MATINÉE: PROIEZIONE + COLAZIONE Domenica 28 settembre - Cinema Modernissimo / Cinema Lumière https://cinetecadibologna.it/programmazione/film-in-programma/?data=2025-09-28 • ore 10, Cinema Lumière - con - facebook.com Vai su Facebook
Al Modernissimo di Bologna il film muto He Who Gets Slapped - Al cinema Modernissimo di Bologna tornano i cineconcerti: il 16 febbraio alle 18 il quartetto composto da Laura Agnusdei (sax), Simone Cavina (percussioni), Stefano Pilia (chitarra) e Antonio Raia ... ansa.it scrive
Cinema a Bologna, settembre al Modernissimo: cosa puoi vedere nella sala di piazza Re Enzo - Bologna, 3 settembre 2025 – Grande riapertura per il Cinema Modernissimo: dopo una breve pausa estiva la sala di Piazza Re Enzo è pronta a riaccendere i suoi schermi con proiezioni di qualità, ospiti ... Da ilrestodelcarlino.it