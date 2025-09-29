Bologna, 29 settembre 2025 – L’armata Brancaleone, Il settimo sigillo e La passione di Giovanna d’Arco: tre pilastri della cinematografia, tutti in salsa medievale. La rassegna con in ingresso gratuito (ma prenotazione obbligatoria) va in scena al cinema Modernissimo e la proiezioni sono l’1, il 22 e il 30 ottobre. Le proiezioni saranno precedute da brevi introduzioni di studiosi specialisti. Nel corso delle tre serate andrà in scena un Medioevo plurale e dai mille colori, la culla in cui si scrissero i testi letterari delle nuove nazioni dell’Europa e in cui molte delle forme della nostra vita sono state inventate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cinema Modernissimo in salsa medioevale, tre film imperdibili: il programma della rassegna