Cinecittà World 2025 | un mese di brividi e magia per Halloween
Dal 4 ottobre al 2 novembre 2025, Cinecittà World alza il sipario su un Halloween lungo un mese, trasformando il parco in un regno di brividi e meraviglia. Oltre venti attrazioni e spettacoli inediti culminano nelle Halloween Nights del 31 ottobre e 1° novembre. Informazioni verificate da Adnkronos per Sbircia la Notizia Magazine. Esperienze a . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
