Cincinnati Bengals @ Denver Broncos | anteprima previsione e probabilità
2025-09-29 11:43:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Anteprima per Cincinnati Bengals @ Denver Broncos. I Denver Broncos sperano di finire fortemente contro i Cincinnati Bengals stasera dopo due scivoloni già in questa stagione che li hanno lasciati con un record di 1-2. Si sono fatti strada nelle posizioni vincenti contro i caricabatterie di Indianapolis Colts e Los Angeles solo per lasciare scivolare il loro vantaggio in entrambe le occasioni. “Devi finire”, ha detto la fine difensiva di Broncos John Franklin-Myers. “Dobbiamo finire quei due giochi. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
In questa notizia si parla di: cincinnati - bengals
