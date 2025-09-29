Cina | Zhejiang inaugurata centrifuga piu’ grande del mondo a Hangzhou

Questa foto, scattata oggi 29 settembre 2025, mostra la centrifuga con codice CHIEF1300, uno dei componenti principali della Centrifugal Hypergravity and Interdisciplinary Experiment Facility (CHIEF), a Hangzhou, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang. Oggi la Cina ha inaugurato la centrifuga piugrande al mondo in termini di capacita’, in grado di generare una forza gravitazionale 300 volte superiore a quella terrestre per un carico fino a 20 tonnellate. La macchina e’ uno dei componenti principali della CHIEF, attualmente in costruzione a Hangzhou. Puo’ essere utilizzata per la ricerca di frontiera che spazia dall’estrazione di risorse dalle profondita’ oceaniche e terrestri, alla mitigazione e prevenzione dei disastri, allo smaltimento sotterraneo dei rifiuti e alla sintesi di nuovi materiali. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

