Cina | Zhejiang inaugurata centrifuga piu’ grande del mondo a Hangzhou

Questa foto, scattata oggi 29 settembre 2025, mostra la centrifuga con codice CHIEF1300, uno dei componenti principali della Centrifugal Hypergravity and Interdisciplinary Experiment Facility (CHIEF), a Hangzhou, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang. Oggi la Cina ha inaugurato la centrifuga piu' grande al mondo in termini di capacita', in grado di generare una forza gravitazionale 300 volte superiore a quella terrestre per un carico fino a 20 tonnellate. La macchina e' uno dei componenti principali della CHIEF, attualmente in costruzione a Hangzhou. Puo' essere utilizzata per la ricerca di frontiera che spazia dall'estrazione di risorse dalle profondita' oceaniche e terrestri, alla mitigazione e prevenzione dei disastri, allo smaltimento sotterraneo dei rifiuti e alla sintesi di nuovi materiali.

