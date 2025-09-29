Cina | sviluppo costante industria culturale durante 14mo piano quinquennale
L’industria culturale cinese ha registrato uno sviluppo continuo e costante durante il periodo del 14mo Piano quinquennale (2021-2025), ha affermato oggi un alto funzionario cinese. Nel 2024, gli asset totali dell’industria culturale cinese hanno raggiunto i 34.400 miliardi di yuan (circa 4.840 miliardi di dollari), ha dichiarato Lu Yingchuan, vice ministro cinese della Cultura e del Turismo, in una conferenza stampa. Nel corso dell’anno, il fatturato totale dell’industria culturale ha superato i 19.000 miliardi di yuan, generando un utile complessivo di 1.770 miliardi di yuan, ha aggiunto Lu. Durante questo periodo, la Cina ha anche compiuto progressi significativi nel rafforzamento dell’influenza globale della cultura cinese, ha affermato Lu. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: cina - sviluppo
Cina: premier esorta BRICS a guidare cooperazione nello sviluppo
Protezione ambientale, transizione ecologica e sviluppo green: la ricetta della Cina per un futuro più verde
Cina: Shanghai, delegati stranieri sperimentano sviluppo di alta qualita’
Ministero cinese degli Esteri: la Cina continuerà a essere attore concreto e pragmatico in promozione sviluppo globale Il 26 settembre il portavoce del Ministero cinese degli Esteri, Guo Jiakun, ha presieduto una conferenza stampa ordinaria. Un giornalista ha - facebook.com Vai su Facebook
#Cina rinuncia al trattamento speciale nazioni in via di sviluppo presso #OMC. Premier #LiQiang: nessun “nuovo trattamento speciale” in negoziati futuri. Mossa per agevolare #riforma OMC chiesta da #USA da tempo In rassegna: - X Vai su X
Cina: svela piano per promuovere crescita stabile industria delle macchine (Xinhua) - Caro lettore, Milano Finanza si impegna ogni giorno a produrre un’informazione di qualità, puntuale e approfondita, su temi di grande rilevanza come quelli della finanza. Lo riporta milanofinanza.it
Cina: sviluppo dell’industria automobilistica di Chongqing - Operai al lavoro presso la Seres Super Factory nella Liangjiang New Area, a Chongqing, nel sud- Come scrive romadailynews.it