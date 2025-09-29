Cina | sviluppo costante industria culturale durante 14mo piano quinquennale

L’industria culturale cinese ha registrato uno sviluppo continuo e costante durante il periodo del 14mo Piano quinquennale (2021-2025), ha affermato oggi un alto funzionario cinese. Nel 2024, gli asset totali dell’industria culturale cinese hanno raggiunto i 34.400 miliardi di yuan (circa 4.840 miliardi di dollari), ha dichiarato Lu Yingchuan, vice ministro cinese della Cultura e del Turismo, in una conferenza stampa. Nel corso dell’anno, il fatturato totale dell’industria culturale ha superato i 19.000 miliardi di yuan, generando un utile complessivo di 1.770 miliardi di yuan, ha aggiunto Lu. Durante questo periodo, la Cina ha anche compiuto progressi significativi nel rafforzamento dell’influenza globale della cultura cinese, ha affermato Lu. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

