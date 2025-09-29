Cina | Shanghai si serve di cani robot per pattugliare la citta’

Romadailynews.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dei cani robot sono stati impiegati nel distretto di Baoshan, a Shanghai, in Cina, per gestire problemi urbani quali il parcheggio illegale e lo smaltimento dei rifiuti. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma656097165609712025-09-29cina-shanghai-si-serve-di-cani-robot-per-pattugliare-la-citta Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

cina shanghai si serve di cani robot per pattugliare la citta8217

© Romadailynews.it - Cina: Shanghai si serve di cani robot per pattugliare la citta’

In questa notizia si parla di: cina - shanghai

Cina: Shanghai ospita mostra fotografica su Tigri Volanti

Cina: Shanghai, delegati stranieri sperimentano sviluppo di alta qualita’

Cina: Shanghai, esploriamo primo parco industriale tech per assistenza ad anziani

Video. Shanghai inaugura il primo centro fitness per cani in Cina - Presentato come il primo centro fitness per cani in Cina, Gogogym ha rapidamente attirato l'attenzione dei proprietari di animali domestici desiderosi di mantenere i loro amici a quattro zampe attivi ... Secondo it.euronews.com

Cerca Video su questo argomento: Cina Shanghai Serve Cani