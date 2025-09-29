Cina | Shanghai si serve di cani robot per pattugliare la citta’
Dei cani robot sono stati impiegati nel distretto di Baoshan, a Shanghai, in Cina, per gestire problemi urbani quali il parcheggio illegale e lo smaltimento dei rifiuti. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma656097165609712025-09-29cina-shanghai-si-serve-di-cani-robot-per-pattugliare-la-citta Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
