Cina | Shanghai attivita’ comunitarie promuovono senso di appartenenza al quartiere
Allo Shanghai International Family Day Carnival, nel distretto di Minhang di Shanghai, le famiglie straniere si sono riunite per partecipare a varie attivita’. Cucina, artigianato, sessioni informative. l’evento contribuisce a promuovere l’immersione culturale e l’integrazione nella comunita’. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma656027665602762025-09-29cina-shanghai-attivita-comunitarie-promuovono-senso-di-appartenenza-al-quartiere Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: cina - shanghai
