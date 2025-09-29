Cina | rappresentanti citta’ creative riuniti a Shanghai per discutere innovazione collaborazione nel design

L’innovazione e le ispirazioni per i design si trovano in ogni angolo e momento della vita, attraversando confini nazionali, culturali e funzionali, secondo quanto affermano designer ed esperti alla World Design Cities Conference (WDCC) 2025. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma655792865579282025-09-28cina-rappresentanti-citta-creative-riuniti-a-shanghai-per-discutere-innovazione-collaborazione-nel-design Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

